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Шоу-бизнес
"Пустышка": оплеванную лицемерку Хаматову поставили на колени

"Пустышка": оплеванную лицемерку Хаматову поставили на колени

Еще весной Чулпан Хаматова сбежала из России, не забыв швырнуть в свою Родину несколько крупных комков грязи.
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Чулпан Хаматова с заламыванием рук рассказывала о страданиях, которых избежала поле переезда. Обеспечила безопасность детям, а себя спасла от неминуемой, по ее мнению, тюрьмы. Ради этого она свинтила в Латвию, не забывая при этом клясться, что готова идти работать хоть таксистом, хоть курьером.

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Чулпан Наилевна Хаматова актриса театра и кино

По мнению многих, сказано это было с расчетом на то, что Хаматову все равно позовут сниматься в кино, вдохновившись ее самоотверженность. Однако желаемые гонорары Чулпан Хаматовой ее латвийские работодатели обеспечить не смогли, поэтому оплеванная жизнью, которая пошла не по желаемому сценарию, актриса вынуждена изо всех сил экономить.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков прокомментировал положение дел Чулпан Хаматовой. По его мнению, бедственное положение актрисы не за горами. Вскоре она и вовсе может захотеть вернуться в Россию, но позволят ли ей – другой вопрос.

Напомним, некоторое время назад актрису лишили звания народной артистки РФ, на что она лицемерно протянула, что отдаст его с легкостью. "Даже не знаю, что оно даёт", – показушно отметила тогда Хаматова.

"Такие, как она, это пустышка. Кроме России, она нигде неизвестна. Они думали, что начнут собирать залы, получать деньги. Естественно, она приползет на коленях, но здесь ее уже никто не пустит на сцену", – Роман Худяков поставил на колени Чулпан Хаматову.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Чулпан Хаматова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 декабря 2022, 17:22 Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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