"Вообще не буду играть": предавшая родину Хаматова оказалась никому не нужна

На волне февральских событий этого года многие артисты и творческие деятели покинули Россию. Каждый из них нашел свою причину такого решения. Одни объявили ее публично, другие же решили просто отмолчаться. Так, актриса театра и кино Чулпан Хаматова заявила, что не чувствует себя в безопасности в стране, поэтому выбрала жизнь в Латвии. Вместе с тремя дочерями она перебралась в Ригу.
Сейчас предавшая родину, по мнению некоторых россиян, Чулпан Хаматова — артистка Нового рижского театра. На сцене уже состоялась премьера моноспектакля с участием звезды. Вот только участие в других постановках очень затруднительно.
"Либо я буду играть на латышском языке, либо вообще не буду играть", — говорит Хаматова. Такое решение абсолютно понятно, ведь зрители ходят на выступления в своей стране и хотят слышать привычную речь. Тем более, что отношение к русскому языку сильно ухудшилось.
Получается, что даже с актерским талантом русскоязычная Чулпан Хаматова оказалась никому не нужна в другой стране. Также, пока неизвестно, как и будет ли вообще артистка восстанавливать и другие свои проекты — благотворительные фонды и сборы.