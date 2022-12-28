Российский певец Николай Басков в последнее время сильно сдал. Возможно, сказались проблемы со здоровьем, возможно, стресс. Артист был одним из первых, кто высказал поддержку российским властям и занял патриотическую позицию по отношению к происходящему в мире.
Однако в последнее время ходят слухи, что Николай Басков якобы может переметнуться на темную сторону и стать в один ряд с признанным иноагентом Максимом Галкиным* и иже с ними. Из-за этого артисту поставили негласный ультиматум. Еси все это так, то Басков придется решать, что ему важнее – деньги или репутация.
Адвокат Андрей Алешкин рассказал, что Николая Баскова и его коллег, у которых объявленный в розыск Дмитрий Давыдов* покупал рекламу, могут объявить иноагентами. Если только "натуральный блондин" вновь получит деньги от сомнительного заказчика, его судьба будет решена. Таким образом, подлый иноагент Галкин* вымарал светлую память ушедшего со сцены финального выпуска шоу "Дуэты", которое Басков блестяще отвел. 46-летнего Баскова провожали со сцены словно как в последний раз.
Напомним, под конец года Николай Басков оказался на больничной койке. Первое время он предпочитал не говорить о своем состоянии, но все-таки решил прокомментировать свой распухший вид. Как выяснилось, ему делали операцию на ноге, сообщает "Царьград".
* по решению Минюста РФ признаны иноагентами