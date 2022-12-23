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Шоу-бизнес
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни

Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни

Николай Басков заставил рыдать поклонников прямо под Новый год.

Продолжение: Толпа орала до разрыва сердца: оборвавшуюся жизнь Баскова не хотели отпускать
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В последнее время певец Николай Басков выглядел не лучшим образом. На программе у Бориса Кочевников артист предстал опухшим и расстроенным. Россияне обеспокоились состоянием звезды, ведь Николай Басков уже немолодой, а количество работы у него только увеличивается.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

В конце концов артисту пришлось оправдываться перед многочисленными поклонниками за свой внешний вид. Выяснилось, что Николай Басков перенес операцию на ноге, после чего долго восстанавливался. При этом работа не останавливалась, ведь заменить такого самородка попросту некому! Не удивительно, что он так опух, ведь его резали хирурги. После операции Басков на какое-то время оказался скован в движении. В финале шоу "Дуэты" на "России 1", где он был ведущим, артист и вовсе стоит как парализованный.

Тем временем, хоть одним проектом в этом году у Баскова стало меньше. Шоу дуэты закончилось, а значит, Николай Басков ушел с поста ведущего. Последние дни работы для него были наверняка самыми насыщенными и самыми сложными ввиду вышеупомянутых обстоятельств. А его танец в коше выпуска шоу "Дуэты" и вовсе казался каким-то неестественным. Несмотря ни на что, выпуск получился таким трогательным, что все поклонники рыдали.

Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2022, 18:20 Источник: Шоу "Дуэты"/ "Россия 1" • Требует проверки
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