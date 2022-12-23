Толпа орала до разрыва сердца: оборвавшуюся жизнь Баскова не хотели отпускать

В пятницу 23 декабря в 21:30 мск на "России 1" выходит заключительный выпуск второго сезона музыкального гранд-шоу "Дуэты", популярность которого достигла пика в нашей стране. Все благодаря его замечательному ведущему – Николаю Баскову.
В финальном выпуске своих партнеров разоблачают Татьяна Буланова, Лариса Долина, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Хабиб и многие другие любимые россиянами звезды.
Основная интрига шоу "Дуэты" состоит в том, кто же скрывается за зеркальной стеной. Это станет известно только в конце. Там может оказаться кто угодно. Украсит выпуск зажигательный хит Эдуарда Хиля "Зима" в исполнении Николая Баскова и Сергея Лазарева. Грустным моментом стало то, что это финал, а значит, программу отсняли, и Николай Басков ушел со сцены в качестве ведущего этого шоу, то есть его творческая жизнь на данном проекте оборвалась. В финале толпа орала до разрыва сердца, осыпая зал овациями и не желая отпускать артистов.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Николай Басков объяснил поклонникам странные изменения в своей внешности. Как выяснилось, он перенес серьезную операцию.