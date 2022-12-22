Россия рыдает: не стало Николая Баскова

Золотой голос России Николай Басков в последнее время выглядел не лучшим образом. Он заметно опух и пополнел, в таком виде представ на программе Бориса Корчевникова. Потом Басков и вовсе предстал перед людьми в состоянии оцепенения, буквально парализованным. Во время своего номера он совершенно не двигался! Россияне обеспокоились, что же происходит со здоровьем артиста?
Как выяснилось, Николай Басков попал в больницу, где ему прооперировали левую ногу, из-за чего он и оказался временно парализован.
Теперь Басков подкинул россиянам новый повод для слез. Как выяснилось, после операции больного артиста настиг неминуемый конец. И теперь осталось только охать да ахать, и вспоминать его сладкий голос.
В пятницу в 21:30 на канале "Россия 1" состоится финал шоу "Дуэты". Программу уже отсняли, и Басков ушел на заслуженный отдых. Россия рыдает, ведь Николая Баскова в роли ведущего проекта не стало, так как любимое миллионами шоу закончилось. Но это слезы счастья и гордости за всех, кто наполнил эту передачу творчеством.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, что Николай Басков оказался в другом мире. Во время записи новогоднего шоу он предстал в костюме русского царя, судя по всему, окунувшись именно в эту эпоху.