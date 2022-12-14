Живущему с двумя женщинами Харламову требуется помощь лекаря: Закладываются конфликты

Популярный российский юморист, телеведущий, резидент Comedy Club Гарик Харламов был женат дважды. Первый брак продлился меньше трех лет. Во второй раз избранницей шоумена стала актриса Кристина Асмус. Свадьба состоялась в 2013 году, а в 2020 пара развелась. В браке родилась дочь Анастасия.
Меж тем, по данным Пятого канала, Гарик Харламов и Кристина Асмус так и не разъехались после развода. Бывшие супруги делят общую жилплощадь. Мало того, юморист живет не с одной, а сразу с двумя женщинами.
Мать телеведущего также поселилась в бывшем семейном гнездышке. К слову, нежелание 41-летнего комика разлучаться с родительницей можно объяснить многими причинами. Однако если проблема имеет психологический подтекст, то ему требуется помощь лекаря человеческих душ.
Так, психолог Ирена Сирма подчеркнула, что у мужчин могут появляться фобии. К примеру, Гарик Харламов может быть сильно привязан к укладу жизни, который формировался годами. По мнению специалиста, зачастую даже взрослые, состоятельные семьянины не могут чувствовать себя уверенно без присутствия матери.
"И, конечно, если живут вместе в одном доме жена и свекровь, нужно понимать, что двух хозяек на одной кухне, как известно, не бывает, и уже закладываются конфликты", – отметила эксперт.
Меж тем, ее коллега Филипп Литвиненко полагает, что Гарик Харламов, Кристина Асмус и мать юмориста делят общую жилплощадь не из-за психологических проблем. По мнению специалиста, у взрослого мужчины могут быть просто очень хорошие отношения с родителями.