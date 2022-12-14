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Шоу-бизнес
Живущему с двумя женщинами Харламову требуется помощь лекаря: Закладываются конфликты

Живущему с двумя женщинами Харламову требуется помощь лекаря: Закладываются конфликты

Гарик Харламов и Кристина Асмус так и не разъехались после развода.
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Популярный российский юморист, телеведущий, резидент Comedy Club Гарик Харламов был женат дважды. Первый брак продлился меньше трех лет. Во второй раз избранницей шоумена стала актриса Кристина Асмус. Свадьба состоялась в 2013 году, а в 2020 пара развелась. В браке родилась дочь Анастасия.

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Кристина Игоревна Асмус актриса

Меж тем, по данным Пятого канала, Гарик Харламов и Кристина Асмус так и не разъехались после развода. Бывшие супруги делят общую жилплощадь. Мало того, юморист живет не с одной, а сразу с двумя женщинами.

Мать телеведущего также поселилась в бывшем семейном гнездышке. К слову, нежелание 41-летнего комика разлучаться с родительницей можно объяснить многими причинами. Однако если проблема имеет психологический подтекст, то ему требуется помощь лекаря человеческих душ.

Так, психолог Ирена Сирма подчеркнула, что у мужчин могут появляться фобии. К примеру, Гарик Харламов может быть сильно привязан к укладу жизни, который формировался годами. По мнению специалиста, зачастую даже взрослые, состоятельные семьянины не могут чувствовать себя уверенно без присутствия матери.

"И, конечно, если живут вместе в одном доме жена и свекровь, нужно понимать, что двух хозяек на одной кухне, как известно, не бывает, и уже закладываются конфликты", – отметила эксперт.

Меж тем, ее коллега Филипп Литвиненко полагает, что Гарик Харламов, Кристина Асмус и мать юмориста делят общую жилплощадь не из-за психологических проблем. По мнению специалиста, у взрослого мужчины могут быть просто очень хорошие отношения с родителями.

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Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2022, 17:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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