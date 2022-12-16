"Трепещу": профессионально работающая языком Брухунова довела старика до экстаза

Основатель телевизионного театра "Кривое зеркало" Евгений Петросян ради своей крайней возлюбленной отказался как от рейтингового шоу, так и от четвертой жены. Развод с Еленой Степаненко обернулся для юмориста грандиозным скандалом с дележкой имущества через суд. Теперь жилплощадь с сатириком делит его бывший концертный директор Татьяна Брухунова.
Разница в возрасте между супругами 44 года, что, впрочем, не помешало молодухе довести 77-летнего старика до экстаза, родив ему наследника. Сына назвали Ваганом в честь отца Народного артиста РСФСР. Тем самым супруга укрепила семейные узы.
Меж тем, злые языки поговаривают, что Евгений Петросян больше интересен свое жене не как мужчина, а как кошелек. Поклонник маэстро хорошо помнят, как Татьяна Брухунова, когда еще строила карьеру в "Кривом зеркале" крутилась около других артистов, более молодых и стройных, но в итоге добралась до постели руководителя.
33-летняя молодуха сегодня постоянно попадает под волну хейта. Мало того, что народ постоянно призывает сатирика бросить супругу, так и сама Татьяна Брухунова получает кучу критики в социальных сетях. Например, ее ругают за невзрачные, безвкусные наряды.
Кроме того, жене Евгения Петросяна достается за ошибки и оговорки, хотя сама она утверждает, что профессионально работает языком, то есть грамотно излагает свои мысли.
Молодуха юмориста даже похвалилась, что ее благодарят за грамотность. "Каждый раз в глубине души я трепещу", – уточнила свою реакцию на комплименты Татьяна Брухунова.