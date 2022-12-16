Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
партнеры
Пятница
16 декабря
Лента новостей
21:10
Заподозренного 13 лет назад в измене Бероева увидели с повзрослевшим ребенком
20:50
"Сладкий мальчик!": Наташа Королева со сдувшимся пузиком празднует рождение малыша
20:30
Пережившая смерть ребенка Захарова молит о спасении еще одного малыша: Просим поддержки
20:10
"Какой же злой рот": заявившая о разводе Ковальчук склонилась над стаканом с уродливым лицом
19:50
Стали известны последние слова отправившегося на небеса Прилучного
19:30
Может пострадать: Николаев наплевал на других и подверг семилетнюю дочь опасности
19:10
До слез: в семье Яны Рудковской наступил ад
18:50
"Влюбилась в деда": объявившая о помолвке Волочкова показала жениха с огромным жезлом
18:30
"Ребенка отдают": Ставшую бабушкой 68-летнюю Успенскую лишают кровиночки из-за наркотиков
18:10
Мечтающая выпить жена Газманова корчится от жуткой боли: Суровый приговор
17:50
"Его изолировали от всех": Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым
17:30
"Отрицание семьи": скандалистка Лена Летучая отказалась от традиционных ценностей
17:10
Голос из могилы: Моисеев с того света объявил свою волю дерущимся за наследство брата и директора
16:50
"Как собаку": Мужик взял растянувшую рогатку Волочкову на заднем сиденье
16:30
"Подрались в прямом эфире": Злющий Пригожин вмазал по голове надоевшей Кудрявцевой
16:10
В России новых иномарок осталось на месяц продаж
15:50
Изменник Галкин* получил по заслугам: Пугачеву застукали в обнимку с новым кавалером
15:30
"Больше нет!": Изможденное окровавленное тело Толкалиной нашли после жуткого убийства
15:10
И даром не надо: Петросян не может избавиться от билетов на собственное шоу
14:50
Бродит голышом по улицам: Закрутившая шашни за спиной у мужа Седокова пустилась во все тяжкие
14:30
"Трепещу": профессионально работающая языком Брухунова довела старика до экстаза
14:10
В Улан-Удэ потерпел крушение вертолет
13:50
В Москве вечером в пятницу ожидают 9-балльные пробки из-за снегопада
13:30
Элитная квартира в 130 квадратов в центре Москвы: откуда у 23-летнего Славы Марлоу такие деньги
13:10
"Поздно оправдываться": Бросившего невесту беглеца Виторгана поймали в окружении баб в России
12:50
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле
12:30
Конец карьеры? Медведева решила "сменить приоритеты" в 2023 году
12:10
Драка и перестрелка: забитая в угол Наташа Королева столкнулась с бандитским сбродом
11:50
"Это отвратительно": Вскрылась грязная лицемерная ложь поливающей грязью Россию Ахеджаковой
11:30
Подмосковная полиция поймала наркокурьера
11:10
Нацедил в рот мочи: сексуальные извращения изменяющего жене Реввы всплыли наружу
11:09
Где искать дешевые "однушки" в Москве
10:50
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
10:30
"Полнота интиму не помеха": 140-килограммовый Пухляш из Little Big оказался в койке просто огонь
10:10
В Хабаровском крае перевернулся автобус с вахтовиками
09:50
Для чего москвичи покупают недвижимость в Сочи: объяснил риелтор
09:30
"Орала так, что себя не слышала": Жуткая истерика хабалки Гузеевой стала достоянием общественности
09:10
Уволен: Беглому Урганту нашли замену после планов устроить шабаш в Кремле
08:50
В Москве отчим два года домогался несовершеннолетнюю падчерицу
08:30
Психолог назвала три способа избежать предновогодней депрессии
08:10
Проктолог предупредила об опасности анального секса
06:31
На квартиру в Москве придется копить 12 лет
04:15
Онколог рассказал, как лечат рак без операции
02:12
Новостройки не продаются
00:14
Иван Молчальник: народные приметы 16 декабря
22:20
Все из-за Меган Маркл: принц Гарри едва не прикончил родного брата
22:00
"Под елкой с женихом": присевшую под кустиком Волочкову макнули в нечистоты
21:41
Автомобиль BMW вылетел с проезжей части на пешеходов в Москве
21:10
"Сосет": развратное видео молодой жены Петросяна слили в Сеть на фоне развода
20:50
На территории школы в Нижегородской области нашли человеческие останки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша
"Похоронили": измученная болезнью Поплавская ревела в агонии
Теперь вместе: Богомолов съехался с бывшей женой после развода с израильтянкой Собчак
"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы
"Задирал футболку": интимная связь Алины Кабаевой с известным мужчиной обросла подробностями
"Сосет": развратное видео молодой жены Петросяна слили в Сеть на фоне развода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Сладкий мальчик!": Наташа Королева со сдувшимся пузиком празднует рождение малыша

"Сладкий мальчик!": Наташа Королева со сдувшимся пузиком празднует рождение малыша

Наташа Королева не зря простила мужу измену. После угрозы развода Тарзан осчастливил певицу.
прочитано 203 раза

Два года назад всю страну потрясла скандальная новость — в отсутствии жены Сергей Глушко, более известный как Тарзан, пошел на измену. Опозоренная Наташа Королева была готова снова разорвать семейные узы, ведь в предыдущем браке именно похождения Игоря Николаева стали причиной развода. Однако артистка все же сглотнула горечь обиды, а потом отдала свою яйцеклетку друзьям и снова стала биологической мамой.

ПО ТЕМЕ

Драка и перестрелка: забитая в угол Наташа Королева столкнулась с бандитским сбродом

 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

 Сергей Витальевич Глушко (Тарзан)

Сергей Витальевич Глушко (Тарзан) актёр

Когда накал страстей поутих, Наташа Королева взялась за свою внешность — помолодела и подтянула фигуру, пузико сдулось. Тарзан тем временем увлекся живописью и стал известным художником. С тех пор каждое полотно творца становится семейным достоянием. Певице приходится визжать от счастья при виде картин мужа, ведь если не поддерживать самородка, то за нее это сделает другая...

Вот и сейчас Наташа Королева, глуша воспоминания о большой любви с Игорем Николаевым, празднует повторное рождение пушистого малыша. Тарзан написал маслом на холсте песика Арчи. Домашний любимец вышел на картине совсем как живой.

Фото шедевра появилось в Сети. Поклонники звездной семьи пришли в восторг. Действительно, пес как заново родился! Наташа Королева и Тарзан получили общественное одобрение. В частности, активизировались особы женского пола.

"Сергей, вы просто талантище", "Сладкий мальчик! Какой классный портрет!" — написали в комментариях потенциальные конкурентки Наташи Королевой.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2022, 20:50 Источник: Соцсети • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Нелепая бабка проиграла горячей красотке: почему Николаев сохнет по Королевой в ущерб жене

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"15-летняя дочь понесла": стало известно о беременности малолетней наследницы Глюкозы

Артистка призналась
Шоу-бизнес

Стали известны последние слова отправившегося на небеса Прилучного

Артист совсем недавно женился

Шоу-бизнес

Может пострадать: Николаев наплевал на других и подверг семилетнюю дочь опасности

Музыкант принял решение

Шоу-бизнес

Голос из могилы: Моисеев с того света объявил свою волю дерущимся за наследство брата и директора

Певец подал весточку

Гороскоп

Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества
Гороскоп на неделю с 12 по 18 декабря 2022 года

Здоровье

Проктолог предупредила об опасности анального секса
Онколог рассказал, как лечат рак без операции
Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+