"Сладкий мальчик!": Наташа Королева со сдувшимся пузиком празднует рождение малыша

Два года назад всю страну потрясла скандальная новость — в отсутствии жены Сергей Глушко, более известный как Тарзан, пошел на измену. Опозоренная Наташа Королева была готова снова разорвать семейные узы, ведь в предыдущем браке именно похождения Игоря Николаева стали причиной развода. Однако артистка все же сглотнула горечь обиды, а потом отдала свою яйцеклетку друзьям и снова стала биологической мамой.
Когда накал страстей поутих, Наташа Королева взялась за свою внешность — помолодела и подтянула фигуру, пузико сдулось. Тарзан тем временем увлекся живописью и стал известным художником. С тех пор каждое полотно творца становится семейным достоянием. Певице приходится визжать от счастья при виде картин мужа, ведь если не поддерживать самородка, то за нее это сделает другая...
Вот и сейчас Наташа Королева, глуша воспоминания о большой любви с Игорем Николаевым, празднует повторное рождение пушистого малыша. Тарзан написал маслом на холсте песика Арчи. Домашний любимец вышел на картине совсем как живой.
Фото шедевра появилось в Сети. Поклонники звездной семьи пришли в восторг. Действительно, пес как заново родился! Наташа Королева и Тарзан получили общественное одобрение. В частности, активизировались особы женского пола.
"Сергей, вы просто талантище", "Сладкий мальчик! Какой классный портрет!" — написали в комментариях потенциальные конкурентки Наташи Королевой.