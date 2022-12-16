Драка и перестрелка: забитая в угол Наташа Королева столкнулась с бандитским сбродом

Наташа Королева прошлась по лезвию ножа, подвергая себя смертельной опасности.

Практически весь современный российский шоу-бизнес родом из лихих 90-х и буквально пропитан духом бандитизма и гангстерского шарам, а порой и просто криминала.

Певица Наташа Королева стала популярной как раз в начале 90-х. Тогда она активно разъезжала по корпоративам и выступала по приглашению. Тогда заказчики были совсем другими, недели сейчас, вспоминает артистка.

Особенно много денег можно было заработать перед Новым годом. Потом на эти гонорары можно было жить весь следующий год. В 90-е основными заказчиками Наташи Королевой на корпоративах были почти одни бандиты. Представители криминальной сферы обожали послушать лично Королеву, сообщает Пятый канал.

По словам звезды, несколько раз такие мероприятия были настоящими сходками потенциальных уголовников, и культура общения заказчик-артист тогда была на довольно низком уровне, могло случиться что угодно, в том числе драка и перестрелка. Тогда забитый в уго артист мог оказаться в опасности.

Но к счастью, у Наташи Королевой до такого не доходило. Обычно криминальные авторитеты всегда уважали ее, отмечает артистка. В том числе дело никогда не доходило до приставаний.

Особенно Наташа Королева запомнила новогоднюю ночь 2000 года. Тогда она успела за несколько часов выступить на восьми площадках в центре Москвы. По словам певицы, тот год все отмечали праздник как в последний раз. Словно это был последний Новый год, так как все боялись смены тысячелетий и конца света.