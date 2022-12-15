"Сосет старую п***": развратное видео 33-летней жены Петросяна слили в Сеть на фоне развода

Евгений Петросян еще не решился на развод с молодухой, как того требуют поклонники.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян был женат пять раз. Его последней, а может и крайней супругой стала 33-летняя Татьяна Брухунова. Молодуха юмориста перед тем, как добраться до его постели, работала концертным директором.

Злые языки поговаривают, что основатель театра "Кривое зеркало" крутил шашни с подчиненной, еще будучи в браке в Заслуженной артисткой России Еленой Степаненко. Так или иначе, брак звезд юмора распался с громким треском. Бывшие супруги судились и делили имущество.

Очевидно, Евгений Петросян и Елена Степаненко не смогли расстаться друзьями. Впрочем, артистка после развода значительно преобразилась и по уровню красоты сегодня может дать фору молодухе сатирика.

Татьяна Брухунова тоже не промах. Она быстренько заделала старику наследника, чтобы укрепить связи, ведь окружение мэтра до сих пор не может поверить, что у пары с разницей в возрасте 44 года реально может быть любовь.

Поклонники юмориста до сих пристают к нему с требованием развестись. Евгений Петросян пока молчит, а его жена выставляет свои прелести на всеобщее обозрение. Развратное видео с участием Татьяны Брухуновой даже слили в социальные сети.

На пикантных кадрах женщина оголилась до лифчика, который почему-то назвала топом, и напялила на себя новый свитер невзрачного оттенка. Комментаторы подняли жену комика на смех на фоне якобы неизбежного развода, который приписывают скандальной семейке.

Однако некоторые проявили благосклонность к Татьяне Брухуновой и решили заступиться за нее. Оправдать пассию Евгения Петросяна у них вышло не очень убедительно: "Чего к ней пристают. Ну сосет старую писю и ладно. Ну кому-то ее стиль не заходит. А так же нормальная, адекватная".