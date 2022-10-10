"Хочу, чтобы эту с**** замочили": кому вдова Этуша с омерзением желает поскорее сдохнуть

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова... И сегодня ее одиночество скрашивают фильмы да книги.



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