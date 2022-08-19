Время безжалостно: на архивном фото в девушке-тростиночке невозможно узнать раздобревшую вдову Этуша

В 2003-м году 80-летний Этуш в четвертый раз связал себя узами брака. Избранницей его стала преподаватель английского языка Елена Горбунова. Дочь Этуша, которая была всего на 10 лет старше избранницы отца, восприняла Елену в штыки, прекратив связь с ним, что расстроило актера.
Но на что купился Этуш, какие прелести его соблазнили, какие формы завели? 57-летняя вдова на своей странице в социальной сети поделилась архивным фото того, как выглядела в далекой молодости. "Как молоды мы были... И я бы еще добавила: и худы", – подписала уникальный кадр вдова.
Действительности, в девушке-тростиночке на снимке невозможно узнать раздобревшую с годами Елену Этуш. Время отнеслось к ней без жалости!
"Мне тут 37 лет. Здесь мы уже женаты. Да, я ничего девушка была", – улыбается вдова. Смотришь на нее в молодости и понимаешь: у мертвого бы встал! Так что желание престарелого Этуша ласкать такое красивое юное тело вполне понятно.
После смерти знаменитого мужа Елена Этуш о новых браках даже не думает. Она посвятила себя сохранению памяти Владимиру Этушу – установке памятников и мемориальных досок в его честь, выпуску книг.