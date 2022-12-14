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Шоу-бизнес
"Много боли и недосказанности": Елена Яковлева ушла со сцены после трагической кончины сына-фрика

"Много боли и недосказанности": Елена Яковлева ушла со сцены после трагической кончины сына-фрика

Елена Яковлева перевернула новую страницу в своей звездной карьере.
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Недавно российская актриса Елена Яковлева сыграла в спектакле "Старый дом" режиссера Владимира Панкова. В декабре его покажут в кинотеатрах "Золотой маски в кино". Главной героиней спектакля является одинокая Юлия Михайловна, которая пытается найти путь к счастью, но так до конца дней к нему и не приходит. В картине "много боли и недосказанности, а также ностальгии по тому, чего уже не вернешь", говорится в краткой рецензии.

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 Елена Алексеевна Яковлева

Елена Алексеевна Яковлева актриса

Таким образом Елена Яковлева ушла со сцены и переместилась в кино. Такие изменения в ее карьере совпали с пертурбациями в жизни ее сына-фрика Дениса Шальных. В последнее время вокруг его имени крутилось множество грязных сплетен, в итоге они заклеймили его и вынудили закрыть страницу ВКонтакте. Таким образом сын-фрик Елены Яковлевой как образ умер для общественности. Впрочем, персона сына Яковлевой менее интересной от этого не стала.

Недавно сын Яковлевой восхитился парочкой диких кабанов, которых содержит блогер-зоозащитник. Денис Шальных показал в своем аккаунте ролик с длинноносыми зверюшками. Оно было снято, когда у кабана Фунтика начался гон, и его самка Дуся забеременела.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Елена Яковлева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 14 декабря 2022, 20:10 Источник: Телеграм-канал фанатов Елены Яковлевой • Требует проверки
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