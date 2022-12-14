Без трусиков: Невестка-стриптизерша Королевой прилюдно вывалила порванные дырочки

Девушка сына Наташи Королева вышла в свет в неподобающем виде!

Примерно два года назад семейство прославленной певицы увеличилось: Архип Глушко привел к родителям свою возлюбленную, Анну Волынкину, которая предпочитает называться Мелиссой Фокс. Кажется, что мама и папа отнеслись к невестке тепло, хотя у россиян выбор наследника Наташи Королевой и Тарзана вызывал некоторые вопросы.

Дело в том, что у девушки не самое лучшее прошлое: она занималась стриптизом, но, познакомившись с Архипом и его родственниками, завязала. Говорят, из-за ультиматума Сергея Глушко, что удивительно. Сейчас возлюбленная парня подалась в визажисты, но полностью отречься от прошлого, видимо, не смогла.

Да, приватные танцы Мелиссы Фокс остались позади, а вот развратные наряды до сих пор пленят ее душу, ведь именно в них она предпочитает выходить в свет. Вчера она показала фотографии с одного из мероприятий, куда отправилась с сыном Наташи Королевой. И многих ее образ очевидно привел в шок.

Девушка надела очень откровенное платье с пикантными разрезами в районе бедер: они выглядят как порванные дырки, которые возлюбленная Архипа Глушко, не стесняясь, вывалила прилюдно. Сквозь эти щели видно ее кожу, а вот нижнее белье – нет. Судя по всему, невестка артистки вышла в свет без трусиков.

На кадрах видно довольное лицо звездного наследника, который пришел в восторг от развратного наряда своей благоверной. Да, и Наташа Королева, наверное, оценила образ, ведь она – ярая любительница вываливать напоказ свои прелести!