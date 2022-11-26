Индустрия 18+: мать Наташи Королевой задрала юбку и показала свою вялую складочку

Людмила Порывай, известная всем как мать Наташи Королевой, та еще любительница пошалить и похулиганить. Чтобы удостовериться в этом, достаточно взглянуть на ее личный блог. Тут она в розовом мини выдает себя за фею, а там – машет ногами на камеру. Сначала переоденется в мужчину, а затем похвастается роскошной иномаркой.
Как ранее писали Дни.ру, год назад Наташа Королевой "уломала" мать сняться в пикантной фотосессии, кадры из которой потом долго бороздили просторы интернета, периодически всплывая. Людмила Порывай, позировавшая перед фотографом в неглиже, тогда задрала юбку и показала кусочек нижнего белья.
После съемок свекровь Тарзана, скорее всего, долго икала: почти каждый из посетителей ее блога разнес как фотосет, так и видео, сделанное во время его, на котором оголившаяся артистка называет себя ягодкой. Идея, по мнению многих, сомнительная, но исполнение, к слову, на уровне. Выставленный свет отлично осветил 76-летнюю Людмилу, но, увы, подчеркнул вялую кожу ее ног: видно каждую родинку, каждую складочку...
Сегодня, спустя несколько месяцев, то злополучное видео до сих пор на месте. Многие задаются: не лучше бы было стереть из личного блога свидетельство поступка, о котором ты жалеешь? Особенно учитывая, что видео до сих пор собирает негативные комментарии.
"Деревня. Как ни мажься
и ни оголяйся, светской львицей не стать. Вот
только и остается смешить публику. Далее будем осваивать индустрию 18+", – проехались по пенсионерке посетители ее личной странички.