"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери

Игорь Николаев женат на Юлии Проскуряковой уже 12 лет. Она стала третьей и самой молодой из жен музыканта. Но двадцатилетняя разница в возрасте им не мешает. В чем сама Проскурякова и заверила корреспондента "Дни.ру",

прочитано 53 раза