"Нужно к врачу": Заявившая о беременности старуха Малышева решила избавиться от плода

На протяжении многих лет знаменитый теледоктор помогает россиянам следить за своим внешним и внутренним состоянием, благодаря шоу "Жить здорово", которое до сих пор выходит на экраны. За годы существования Елена Малышева постарела, помудрела и немного расширила круг тем , начав углубляться в психологию.
В одном их последних выпусков программы поднималась очень интересная тема: некая женщина рассказала, что ее муж, переболев ковидом, стал постоянно мыть руки, а также заставлять делать это супругу и детей. Ситуация дошла до критической точки, а пара оказалась на грани развода.
Елена Малышева решила помочь семье и разобрать проблему, отметив, что сейчас многие болезни спихивают на опасный вирус. "Скоро скажут, что беременность наступает, потому что ковид", – заявила ведущая. Благо на рождение детей коронавирус редко влияет, как и другие болезни. Например, в Подмосковье, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", 450 здоровых детей родились от родителей с ВИЧ.
Что же касается проблем героини "Жить здорово", то ведущая и ее коллеги дали несколько важных советов. "Нужно обратиться к врачу", – прозвучало в программе. А теледоктор уточнила, что стремление мыть руки мужа – это некий, условно говоря, плод воображения, от которого нужно избавиться в кабинете психиатра.
"Что это? Обсессивно-компульсивное расстройство, когда он должен мыть постоянно руки? Или это уже какие-то бредовые идеи?" – рассуждала Елена Малышева, призывая проработать проблему.