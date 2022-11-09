"Как мы без тебя": простившийся с людьми Харламов отправился в рай

Бывший участник КВН и юморист Гарик Харламов больше десяти лет был резидентом Comedy Club. Новость о том, что комик покинет сцену и разорвет связи с проектом кажется журналисткой уткой, но недавно артист сам подтвердил свой уход.
Простившийся с людьми и со зрителями Гарик Харламов решил взять отпуск и привести в порядок здоровье. Для этого он отправился в настоящий рай — загородный санаторий.
"Как говорится, первая неделя на пенсии", — пошутил артист. Конечно же, никто не верит, что он уйдет со сцены окончательно. Скорее всего, Гарик начнет заниматься развитием собственных проектов.
Зрители разделились на два лагеря: одни готовы к переменам, другие же не могут простить Гарику такое решение. "Как мы без тебя?", "Камеди уже не тот", "Гарик делал юмор, а с Андреем кажется будто попала к тамаде на свадьбе", — пишут неравнодушные зрители.
Сам Гарик Харламов просить поклонников быть добрее к новому ведущему Андрею Бебурешвили. На него уже обрушилась волна негатива в социальных сетях, которую Гарик отказывается поддерживать. Юморист считает, что любые перемены — к лучшему, а зрители еще привыкнут к юмору Андрея.