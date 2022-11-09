"Огромное": Готовящаяся к рождению ребенка на старости лет Королева показала пузико

Наташа Корлева продемонстрировала свое тело без прикрас.

Прославленная певица к 49 годам преуспела во многих сферах своей жизни: реализовалась как певица, жена и мама. Так что, на старости лет Наташе Королевой можно просто наслаждаться своими деньками, что она, собственно, и делает – тем более, внуки пока еще не подоспели.

Впрочем, все вполне может измениться. Не так давно невестка артистки Мелисса Волынкина принимала поздравления с беременностью из-за того, что на одном из снимков у нее был замечен выпирающий живот. Вот народ и подумал, что супруга Тарзана готовится к рождению ребенка своего сына Архипа. Однако никто из семьи так и не подтвердил домыслы фанатов.

Внук у Наташи Королевой пока не появился, может быть, так что она беззаботно укатила в отпуск, откуда делится с подписчиками фотографиями с пляжа. На одной из последних певица в красном купальнике показала свое тело – без прикрас. Несмотря на то, что с годами исполнительница хита "Желтые тюльпаны" не молодеет, выглядит она очень даже хорошо!

Конечно, у нее видно пузико, но в этом возрасте это простительно! Ножки у певицы худые, а в некоторых местах кожа сморщенная – опять же в силу ее лет. Кажется, что звезде уж точно не до раздумий о том, что о ней подумают люди, ведь она наслаждается отдыхом!

"А лето цвета неба – огромное и синее", – сопроводила снимок песней Юры Шатунова Наташа Королева.