Нагнувшуюся в кустах Нетребко опробовала толпа голодных мужчин: Какая вкусная

Анна Нетребко еще в 2006 году получила гражданство Австрии, что позволяет ей колесить по всему свету без сложного и долговременного получения различных виз. В свои поездки она берет с собой сына Тьяго, рожденного от оперного певца Эрвина Шрота. Фотографиями из путешествий она делится в своем личном блоге так часто, что некоторые из нее подписчиков даже называют ее в шутку "самым лучшим турагентом".
Накануне она поделилась серией снимков, от которой у некоторых пользователей побежали мурашки по коже. Вначале Тьяго снял нагнувшуюся в кустах мать, которая внимательно разглядывала оливковые деревья и созревшие плоды. Затем семья переместилась в местную лавку, торгующую сладостями из марципана. Анну и Тьяго Нетребко проводили в производственное помещение, в котором мать и сын смогли понаблюдать за тем, как толпа сотрудников руками разделала ореховую массу, чтобы затем превратить их в сладкие марципановые конфеты. После того, как процесс был завершен, Анна Нетребко с сыном наверняка опробовали сладости.
Представляем, какой выдержки требует работа на кондитерском производстве! Ведь на такие вкусности тяжело даже смотреть через экран смартфона. Впрочем, для голодных мужчин Анна Нетребко приготовила еще одну затравку: в галерее фотографий показала еще и подсобное помещение, полностью заполненное хамоном. Слюнки текут!
"Анечка, какая вкусная страна. Так бы все и попробовала", – написала под постом одна из поклонниц Анны Нетребко.