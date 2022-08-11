"Продавщица в сельпо": Позорница Нетребко в уродском тряпье превратилась в жирную бабищу

Анна Нетребко, пребывая в статусе звезды мирового масштаба, временами омрачает этот статус своими странными выходками.

По крайне мере, так считает светская сплетница Лена Миро, которая разнесла в пух и прах последние снимки дивы, а точнее, уродское тряпье, которое она напялила. 50-летняя артистка, кажется, хочет выглядеть моложе, а потому для одной из прогулок выбрала одежду, которая у многих вызвала вопросы. "Зачем ты вырядилась как карапуз-детсадовец?", – спросила Анну Нетребко блогер.



Артистка надела майку бахромой, юбку-парашют, панамку и тапочки с пушком, а добила образ двумя хвостиками. Пользователи Сети согласились с Леной Миро: не гоже пятидесятилетней тете, да еще и оперной диве, носить позорящие ее статус наряды! "Смотреть на то, как грузная, грубая бабища игриво строит из себя Пеппи Длинныйчулок, лично мне неприятно", – подытожила сплетница, рассуждая о том, во что превратилась звезда.

Многие комментаторы также отметили, что артистка за годы своей карьеры знатно прибавила в весе. Ведь когда-то она была стройной и утонченной, но сейчас стала жирной и несуразной. А кто-то отметил, что тетки в продуктовых магазинах выглядят примерно так же. "С ее финансами татуаж, как у нашей продавщицы в сельпо на даче", – написала пользовательница.

К слову, стилист Лена Червова, как передает телеканал "360", считает, что женщине стоит фотографировать в более женственных образах – только так она восхитит всех. Ну, а Анна Нетребко, судя по отзывам публики, явно провалилась.