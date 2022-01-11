Жизнь уже не будет прежней: как страшное ДТП и обширный инсульт изменили Алексея Воробьева

Певец и звезда сериалов "Деффчонки" и "Космические силы" Алексей Воробьев в 2013 году пережил инсульт. Удар у звезды случился после страшной аварии, в которую она попала в Лос-Анджелесе.
Обширный инсульт, признался Воробьев в свежем интервью, изменил его жизнь. Долгое время из-за недуга он не мог работать – выходить на сцену и появляться перед камерой. Тогда Алексей был уверен, что с его актерской и певческой карьерой покончено. Артист научился другим профессиям – стал сценаристом, режиссером и монтажером. Недуг, говорит Алексей, открыл для него новые пути творческой самореализации и его карьера пошла вверх.
"Жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет", – подчеркнул Воробьев.
За год до удара Алексей Воробьев подписал выгодный контракт с Red One – продюсером певицы Леди Гаги. Вокалист собирался выпустить свой первый американский альбом, учил язык и писал музыку. Болезнь перечеркнула планы Алексея.
В этом, 2022 году, Воробьев собирается снять собственный сериал в США. Артист сам написал сценарий к будущей картине. Проект будет транслировать крупная интернет-платформа. Алексей сыграет в ленте одну из второстепенных ролей.
Иногда, когда есть время, Воробьев прилетает в Россию с концертами. На родине Алексей выступает только в том случае, если это не мешает его основной работе в США. В Америке артист много снимается и пишет песни на английском языке.