Устал терпеть скандалы жены и бросил ее с ребенком: почему рухнул брак Евгения Плющенко

Сегодня, 3 ноября, Евгению Плющенко исполняется 40 лет.

Сегодня публика знает Евгения Плющенко не только как знаменитого фигуриста, но и как счастливого семьянина. Спортсмен с 2009 года состоит в браке с Яной Рудковской, которая подарила ему двоих детей. Однако гармония в личной жизни Евгения царила не всегда. Прежде чем встретить Рудковскую, Плющенко был женат на другой. Тогда его семейная жизнь была совсем не похожа на сказку.

Первой супругой спортсмена стала Мария Ермак – дочь питерского бизнесмена Георгия Ермака. По одной из версий, Мария и Евгений познакомились в пробке и тут же влюбились. Однако существует и менее романтичная история зарождения чувств. Ходили слухи, что Ермак и Плющенко встретились задолго до начала отношений и были друзьями.

Как бы там ни было, в 2005 году влюбленные поженились. Свадьбу 23-летнего фигуриста, который к тому моменту уже был звездой и завидным женихом, обсуждала буквально вся страна. Однако пышный праздник и большие планы на совместное будущее не помогли супругам сохранить чувства.

Вскоре после свадьбы союз рухнул. По словам Плющенко, Ермак разрушила их отношения бесконечными ссорами. Фигурист устал теперь скандалы жены и ушел от нее, когда она была беременна. А мама спортсмена утверждала, что Мария хотела видеть мужа бизнесменом и даже пыталась запретить ему выходить на лед.

Несмотря на то, что спортсмен бросил супругу с ребенком, от малыша он не отказывался. Сын Егор появился на свет в 2006 году и получил фамилию Ермак. По словам мамы Евгения, Мария долгое время препятствовала общению мальчика с отцом. Однако в 2008 году, когда развод был оформлен официально, Плющенко отвоевал возможность видеться с сыном.

Вскоре после расставания в личной жизни экс-супругов произошли серьезные изменения. Спортсмен женился на Яне Рудковской, а его бывшая жена вышла за бизнесмена. Увы, второй брак Марии просуществовал недолго. Зато им с Евгением наконец удалось поставить точку в затяжном конфликте. Фигурист смог построить теплые взаимоотношения с сыном и получил возможность видеть, как он растет. Теперь Плющенко хвастается, что его наследник занимается сразу несколькими видами спорта.