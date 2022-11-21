Кровавое утро: 33-летнюю жену Петросяна закололи неизвестные

Три года назад в жизни советского юмориста Евгения Петросяна случились большие перемены. Он женился на своей молоденькой помощнице по театру Татьяне Брухуновой, а еще через несколько месяцев стал отцом маленького Вагана. Несмотря на все домыслы и предрассудки, пара живет счастливо.
В социальных сетях жена Евгения Петросяна старается быть открытой, рассказывая о многих подробностях своей частной жизни. Скорее всего, Татьяна понимает, как высок интерес к ней и маленькому сыну. Так, подписчики узнали о настоящем "кровавом" утре 33-летней женщины.
Оказалось, что мама маленького Вагана с утра посетила клинику. В этот раз жена Евгения Петросяна не оставила контакты медицинского учреждения, поэтому врачи, заколовшие женщину, остались неизвестными.
"Кто сдал 7 пробирок крови, то заслужил вкусный завтрак", — заявила Татьяна.
После этого она поделилась своим выбором в заведении. Любимая супруга Евгения Петросяна выбрала тост с авокадо и скремблом, а на десерт взяла сырники из топленого творога. На них Брухунова оставила особенно восторженный отзыв. Вероятно, что заведение поблагодарило жену Петросяна за такую рекламу своей кухни.