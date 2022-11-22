Это было большой ошибкой: изрезанная хирургами Решетова лишилась пятой точки

Бывшая жена российского рэпера Тимати модель Анастасия Решетова поделилась шокирующими результатами похудения. Девушка смогла всего за несколько недель экстремально сбросить вес, о чем поспешила рассказать в своих соцсетях.
Напомним, после рождения сына от Тимати, Ратмира, Анастасия Решетова быстро пришла в форму, но осталась недовольна фигурой и стремилась похудеть. Бывшая жена Тимати активно общается с поклонниками, и на этот раз просто шокировала их своими успехами.
Решетова показала фото "до" и "после", на котором брюки облегают ее фигуру, а на следующем снимке висят на ней мешком. Фанаты удивились тому, как быстро Решетова скинула вес.
"Скинула 11 килограмм за 3-4 месяца. Я счастлива, что возвращаюсь к привычному весу", – рассказала бывшая жена Тимати в своем телеграмм-канале.
При этом модель призналась, что иногда и раньше на фото выглядела худой. "В Интернете есть фотографии, где я очень худая, где у меня есть попа, где она пропадает", – отметила она. По словам Решетимой, такой эффект был достигнут при помощи правильно подобранной одежды.
Напомним, в 2014 году Анастасия Решетова получила титул "Первая вице мисс Россия". При этом модель уверяла, что не делала никаких пластических операций кроме увеличения губ. Впрочем, всплыла информация, что в 19 лет Решетова перенесла пластик груди. Это изрезанная хирургами модель не стала отрицать. Однако призналась, что жалеет об этом. По ее словам, это было большой ошибкой.