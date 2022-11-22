"Его нигде нет": забравший детей у Муцениеце Прилучный свинтил из России

35-летний актер сериалов "Мажор" и "Закрытая школа" Павел Прилучный вновь оказался под вниманием журналистов. На днях в Сети появились слухи будто бы Павел отправился в Белгород для поддержки военных из нашей страны. После этого, его поймали на видео в одном из ресторанов.
Однако, близкие к Павлу Прилучному люди опровергают информацию, заявляя о совсем других планах актера. В эксклюзивном разговоре с Пятым каналом менеджер бывшего мужа Агаты Муцениеце Александра Гривач рассказала о местоположении мужчины.
"Его нигде нет. Он не в стране находится", — пояснила Гривач. По ее словам, звезда "Мажора" физически не мог оказаться в Белгороде. Предположительно, он мог отправиться либо в рабочую поездку, либо в отпуск.
Поклонники тут же заподозрили неладное, хотя, скорее всего, поводов для беспокойства нет. Актер и раньше часто уезжал с женой и наследниками на отдых. Напомним, что этим летом Прилучный женился на молодой актрисе Зепюр Брутян всего через несколько месяцев отношений. Вполне вероятно, что и в этот раз забравший детей у бывшей жены Агаты Муцениеце Павел Прилучный свинтил из России лишь временно — спрятаться от холодной зимы и набраться сил.