Разврат на всю страну: сношавшаяся перед камерой Боярская напомнила о показе секс-видео на экранах

Зрители в предвкушении выхода новой работы Елизаветы Боярской.

Актриса театра и кино Елизавета Боярская вновь оказалась в центре внимания. Замужняя актриса и мама двоих сыновей напомнила подписчикам социальных сетей о выходе сериала "Без правил" на телеэкранах. Однако, многих заинтересовал не только сюжет картины, но и секс-видео с участием Боярской, снятое прямо на съемочное площадке.

Ранее, во время премьерных показов сериала в Интернете, зрители узнали об откровенной сцене актрисы и партнера по сериалу. Сношавшаяся перед камерой Елизавета Боярская играла так реалистично, что некоторые зрители всерьез поверили в реальность происходящего. Бушующая волна негатива свалилась на хрупкую актрису. Кажется, теперь ей вновь придется пережить подобное.

Конечно, это не первый раз, когда Лиза Боярская будет справляться с последствиями съемки в откровенных сценах. Так, она уже показывала физическую страсть в сериале "Куприн" и светила грудью в паре с Сергеем Безруковым в "Оптимистах".

Многие поклонники Боярской переживают, как же относится муж актрисы Максим Матвеев к такому разврату на всю страну. Но, скорее всего, мужчина все понимает, ведь ему и самому приходится играть постельные сцены. Муж Елизаветы Боярской считает, что секс ­— это часть жизни, а искусство отражает эту самую жизнь.