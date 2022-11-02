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Шоу-бизнес
На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие

На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России.
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Большинство из живущих в Израиле русских вернулись на историческую родину, поскольку определили у себя еврейские корни. Среди них – Максим Галкин, мать которого – чистокровная еврейка. А теперь жена этого иностранного агента тоже получила синий израильский "даркон" – паспорт.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Гражданкой Израиля Народная артистка Советского Союза стала 22 мая 2022 года, получив в Иерусалиме паспорт, хотя запрос она сделала еще в феврале. Но правила этой страны требует от желающего трехмесячного ожидания.

Вместе с паспортом Пугачева получила "саль клита" – так называемую "корзину абсорбции". Это денежная помощь репатриантам, предназначенная для обустройства на первоначальном этапе по приезду в Израиль. На протяжении первых шести месяцев Алле Борисовне на Земле обетованной будут перечисляться средства для существования – прожиточное пособие ("автахат ахнаса" или "дмей киюм"). А на протяжении первого года жизни там она будет получать и дотацию на аренду жилья.

Для получения "корзины абсорбции" Пугачевой нужно было открыть совместный счет на имя обоих супругов в любом из коммерческих банков Израиля и сообщить данные в Министерство алии и интеграции. А отъезд за границу лишит ее права на выплаты.

Сколько же получит российская Примадонна? По закону Израиля, пенсионер имеет право на получение примерно 19 тысяч шекелей (341 тысяч рублей). Это около 47 тысяч рублей в месяц. Для супружеской пары сумма будет заметно выше – около 36 тысяч. Каждый из детей до 18 лет получит в сумме за полгода 7399 шекелей (128 тысяч рублей).

Таким образом, на протяжении первых месяцев жизни на Земле Обетованной вся семья русской певицы должна получить от приютившего их государства в районе миллиона рублей. Не на широкую ногу, но скромно прожить на это социальное пособие можно. На кусок хлеба хватит.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Дни.ру
Автор: 2 ноября 2022, 10:06 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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