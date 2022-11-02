На кусок хлеба хватит: жене иноагента Пугачевой выдали в Израиле социальное пособие

Накануне присоединения к России новых территорий Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную, где и так провела большую часть этого года. Некогда главная российская певица пополнила ряды миллиона выходцев из России.



прочитано 333 раза