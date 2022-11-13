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Шоу-бизнес
"Как Дюймовочка и Крот": сверкающая задом на яхте Проскурякова опозорила Николаева на весь мир

"Как Дюймовочка и Крот": сверкающая задом на яхте Проскурякова опозорила Николаева на весь мир

Слухи о разводе звездной четы появились далеко не случайно. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова спровоцировали очередной скандал на повестке дня.
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Жена композитора разместила в нескольких соцсетях семейные снимки из ОАЭ, а поклонники едва ли не похоронили ее брак. Для фотосессии на яхте Юлия Проскурякова вырядилась в полупрозрачное короткое платье, поэтому беспардонно сверкала задом в мусульманском государстве. Причем Игорь Николаев даже не приобнял супругу, проводя время с телефоном.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

Очевидно, Юлия Проскурякова старалась выглядеть стильно, но ее попытки снять с себя клеймо "дурнушки" с треском провалились. Пользователи Сети отметили, что женщина из-за плохого вкуса и неухоженности опозорила любимого на весь мир.

В частности, за плевок на внешность жены досталось и Игорю Николаеву. Его и Юлию Проскурякову сравнили с героями известной сказки. "Вы как Дюймовочка и Крот. Сильный диссонанс мужчины в шортах-трениках и девочки на каблучках", — написали в комментариях.

Едкая критика обрушилась на супругу композитора в считанные часы после публикации фото. "Волосы — мочалка", "Выглядит как провинциалка", "Красивая, но простенькая, Николаев экономит на стилистах", — отреагировала публика.

Наверняка Юлия Проскурякова расстроилась такому результату, однако все лучше, чем вновь получать комментарии о красавице Наташе Королевой. Россияне любят напоминать женщине, что Игорь Николаев без памяти влюблялся в жгучую брюнетку, которая с годами становится только краше.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 13 ноября 2022, 12:11 Источник: Соцсети • Требует проверки
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