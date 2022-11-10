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Шоу-бизнес
Потеря работы из-за пьянства и отсутствие семьи: что случилось с холостяком Сухоруковым

Потеря работы из-за пьянства и отсутствие семьи: что случилось с холостяком Сухоруковым

10 ноября Виктор Сухоруков отмечает свой 71-й день рождения.
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Имя Виктора Сухорукова знакомо телезрителям уже не один десяток лет. Артист прославился на всю страну после выхода культового фильма "Брат" и с тех пор практически не сходит с экранов. Публика с удовольствием следит за новыми творческими работами актера, но не все знают, что его путь к успеху был нелегким.

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 Виктор Иванович Сухоруков

Виктор Иванович Сухоруков актер театра и кино

Виктор Сухоруков появился на свет в 1951 году и вырос в семье простых рабочих. Прежде чем стать артистом, Сухоруков отслужил в армии и несколько лет проработал на ткацкой фабрике. Все изменилось, когда Виктор наконец решил исполнить детскую мечту и поступил в ГИТИС.

Профессиональный путь актера нельзя назвать простым. После окончания учебы он перебрался в Ленинград и попал в труппу Театра комедии. Однако в 1982 году потерял работу из-за пьянства. После увольнения артист на несколько лет выпал из профессии. Он подрабатывал грузчиком, мыл посуду и трудился хлеборезом. К счастью, со временем ему удалось взять себя в руки и вернуться к любимому делу.

На экранах Сухоруков дебютировал еще в 1983 году. Однако востребованным актер стал лишь к концу 80-х, когда его утвердили на значимую роль в картине "Бакенбарды". Вскоре артиста начали приглашать и в другие перспективные проекты. А в 1997 году он снялся в фильме "Брат", который принес ему известность и любовь зрителей. К тому моменту актеру было уже глубоко за 40.

С начала нулевых Сухоруков снимался в нескольких проектах ежегодно и буквально не сходил с экранов. Он стал звездой сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Дальнобойщики ", фильмов "Без вины виноватые" и "Остров", а также многих других картин. Сегодня на счету артиста более 140 работ.

Личная жизнь Виктора Сухорукова, в отличие от карьеры, не сложилась. Он ни разу не был женат и не стал отцом. Впрочем, такое положение дел звезду более чем устраивает. Актер не скрывает, что в его жизни было немало романов. Однако главной его любовью по-прежнему остается работа.

Сейчас, в свои 71, Виктор Сухоруков продолжает посвящать себя карьере. Он ведет активный образ жизни, много работает и, судя по всему, прекрасно себя чувствует. Настрой на будущее у артиста соответствующий. Он пока даже не думает оставлять карьеру и собирается прожить до ста с лишним лет.

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Виктор Сухоруков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 ноября 2022, 12:28 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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