"Провокация, подлость и глупость": Сухоруков взбешен беспардонной выходкой Марчелли из "Моссовета"

Театр имени Моссовета открыл юбилейный, сотый, сезон. Художественный руководитель Евгений Марчелли анонсировал девять премьер. В том числе и возвращение в афишу лермонтовского "Маскарада", которым этот театр когда-то славился. Марчелли уже объявил коллективу, что в роли Арбенина Марчелли видит только Виктора Сухорукова. Мол, актер хоть и покинул труппу, но худрук не теряет надежды вернуть его и сейчас они-де находятся в стадии диалога.

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