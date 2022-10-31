"Свинья!": Сухоруков вцепился в известного музыканта

Прибалтика в последние годы была критически настроена по отношению к России. Там сносили советские памятники, запрещали русский язык в школах. А в настоящее время со стороны представителей прибалтийских государств звучат все более резкие заявления.
В сентябре в Риге запретили исполнять любимую миллионами песню "Катюша", а на днях латвийский музыкант Марцис Кулис предложил штрафовать говорящих по-русски граждан. Если запрет будет нарушен, гражданин должен будет выложить кругленькую сумму – четыре тысячи евро. Причем мужчина в своем заявлении подчеркнул именно то, что по-русски нельзя разговаривать с латышами, мол, это должно стать уроком, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"Быть может тогда русские наконец поймут, что тут Латвия!" — заявил он.
Однако никакого урока не вышло, а получилось лишь унижение и позор для латвийского музыканта. После его заявления многие возмутились и высказались на эту тему. Среди тех, кто был шокирован речью, оказался российский актер театра и кино народный артист России Виктор Сухоруков.
"Ну как можно комментировать злобу, ненависть и зависть? Вы посмотрите на этого нарцисса, ой, простите, Марциса, и вы заметите, что это предложение поступило от свиньи!" — едко вцепился Сухоруков в своего оппонента.