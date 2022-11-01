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Шоу-бизнес
"Любовники": Прилучный показал любимую женщину старше себя

"Любовники": Прилучный показал любимую женщину старше себя

В жизни Павла Прилучного появилась не только молодая жена, но и другая женщина.
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1 ноября в Москве состоялась премьера российской комедии режиссера Елены Хазановой "Любовники". Сюжет фильма крутится вокруг троих друзей, которые пытаются наладить личную жизнь, а заодно и помочь другим мужчинам не нарваться на коварных любовниц. Главные роли исполнили Роман Курцын, Алексей Золотовицкий и Павел Прилучный.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Последний появился на премьере не один, а в интересной компании. Павел Прилучный показал публике любимую женщину старше себя — свою новоиспеченную тещу Гаянэ Брутян. Напомним, что в августе этого года актер связал себя узами брака с молодой актрисой Зепюр Брутян. Пара познакомилась на съемочной площадке несколько лет назад.

Глядя на фотографии с мероприятия, невозможно не отметить счастливые лица молодой семьи. Несмотря на традиционное воспитание армянской девушки, Зепюр и Павел не стесняются демонстрировать свои чувства на камеру.

Для выхода в свет теща Павла Прилучного, как и Зепюр, собрала волосы в высокую прическу и сделала легкий макияж. Как и дочь, она надела каблуки, чтобы выглядеть гармоничнее рядом с высоким Павлом. И хотя громкой премьеры фильмы не случилось, объективы фотографов были прикованы к улыбающейся троице.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 1 ноября 2022, 21:04 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
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