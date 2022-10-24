"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение

Не так давно он женился на молодой актрисе Зепюр Брутян, что стало для многих неожиданностью, ведь некоторые фанаты артиста до последнего сомневались в искренности этих отношений. Однако все оказалось серьезно, а Павел Прилучный теперь снова в статусе мужа.
Нельзя не признать, что вокруг сексуального брюнета всегда было много поклонниц, а какие только романы не приписывали ему до свадьбы. В общем, актера выставляют настоящим похотливым самцом. Но, смотря на его снимки с новой женой, кажется, что по отношению к ней он настроен очень серьезно!
И даже не обращает внимание на красоток, которые крутятся вокруг него на съемках. Не так давно Павел Прилучный спутался в одном проекте с молодой актрисой Александрой Власовой. Именно картина "Союз спасения. Время гнева" протолкнула ее в список перспективных актрис российского кино, а интервью у нее стали брать ведущие издания.
В одном из последних, кстати, она рассказала пару фактов о своей жизни. Например, о своей любви к животным, которая появилась еще в детстве. Будучи совсем юной, она ухаживала за беременными кошками и собаками.
"Помню, даже в подвалах военного городка с ребятами ползали, когда наша любимая уличная собака (кажется, ее звали Лайма) родила щенков", – вспомнила восходящая звезда.
Более того, в интервью она раскрыла, что после пополнения в пушистом семействе обедать к ней в квартиру ходила орава животных. В интервью были и другие факты, но ни одного про Павла Прилучного: видимо, не так сильно они сблизились.