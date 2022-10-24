"Родила": спутавшаяся с похотливым Прилучным молодуха раскрыла пополнение

Павел Прилучный после скандального развода с Агатой Муцениеце снова дал себе шанс на семейное счастье.

Не так давно он женился на молодой актрисе Зепюр Брутян, что стало для многих неожиданностью, ведь некоторые фанаты артиста до последнего сомневались в искренности этих отношений. Однако все оказалось серьезно, а Павел Прилучный теперь снова в статусе мужа.

Нельзя не признать, что вокруг сексуального брюнета всегда было много поклонниц, а какие только романы не приписывали ему до свадьбы. В общем, актера выставляют настоящим похотливым самцом. Но, смотря на его снимки с новой женой, кажется, что по отношению к ней он настроен очень серьезно!

И даже не обращает внимание на красоток, которые крутятся вокруг него на съемках. Не так давно Павел Прилучный спутался в одном проекте с молодой актрисой Александрой Власовой. Именно картина "Союз спасения. Время гнева" протолкнула ее в список перспективных актрис российского кино, а интервью у нее стали брать ведущие издания.

В одном из последних, кстати, она рассказала пару фактов о своей жизни. Например, о своей любви к животным, которая появилась еще в детстве. Будучи совсем юной, она ухаживала за беременными кошками и собаками.

"Помню, даже в подвалах военного городка с ребятами ползали, когда наша любимая уличная собака (кажется, ее звали Лайма) родила щенков", – вспомнила восходящая звезда.

Более того, в интервью она раскрыла, что после пополнения в пушистом семействе обедать к ней в квартиру ходила орава животных. В интервью были и другие факты, но ни одного про Павла Прилучного: видимо, не так сильно они сблизились.