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Шоу-бизнес
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова

Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова

Концерт "Золотые хиты МУЗ-ТВ", организованный продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION, подарил поклонникам редкую возможность увидеть кумиров молодости, которые сейчас редко где появляются. Открывало же его зажигательное выступление официального диджея Филиппа Киркорова Кати Гусевой.
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О немыслимых гонорарах артистов ходят легенды. Мол, зашибают миллионы, когда народ перебивается с хлеба на квас.

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Поэтому корреспондент "Дни.ру" прямо спросил Катю Гусеву о том, сколько она получает за выступление. "Из девушек-диджеев, которые есть сегодня на сцене, я самая высокооплачиваемая в стране, – призналась Гусева. – Час моего выступления стоит не менее 250 тысяч рублей. Хотя я знаю и таких, кто работает за 5 тысяч".

"Правда, в этот новый год я работать, как обычно артисты, не планирую – улечу отдыхать, – заметила Катя. – И ничего страшного, что не заработаю".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А вот Филипп Киркоров без работы точно не останется. "Не падая в цене и вечно на коне", – как пела когда-то его бывшая жена Алла Пугачева.

Фото: Дни.ру

Кстати, Гусева рассекретила астрономические гонорары короля российской эстрады. "Он берет сегодня около 10 миллионов рублей за выступление, – сообщила Катя. – И ему такие деньги, конечно, платят, потому что он номер один на эстраде". За сумму с шестью нулями Лучезарный предлагает программу хитов мирового уровня и шоу соответствующего же размаха.

Телеверсию концерта "Золотые хиты МУЗ-ТВ" смотрите 4 ноября в 19:00 и 5 ноября в 18:20.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 1 ноября 2022, 09:36 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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