Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова

О немыслимых гонорарах артистов ходят легенды. Мол, зашибают миллионы, когда народ перебивается с хлеба на квас.
Поэтому корреспондент "Дни.ру" прямо спросил Катю Гусеву о том, сколько она получает за выступление. "Из девушек-диджеев, которые есть сегодня на сцене, я самая высокооплачиваемая в стране, – призналась Гусева. – Час моего выступления стоит не менее 250 тысяч рублей. Хотя я знаю и таких, кто работает за 5 тысяч".
"Правда, в этот новый год я работать, как обычно артисты, не планирую – улечу отдыхать, – заметила Катя. – И ничего страшного, что не заработаю".
А вот Филипп Киркоров без работы точно не останется. "Не падая в цене и вечно на коне", – как пела когда-то его бывшая жена Алла Пугачева.
Кстати, Гусева рассекретила астрономические гонорары короля российской эстрады. "Он берет сегодня около 10 миллионов рублей за выступление, – сообщила Катя. – И ему такие деньги, конечно, платят, потому что он номер один на эстраде". За сумму с шестью нулями Лучезарный предлагает программу хитов мирового уровня и шоу соответствующего же размаха.
Телеверсию концерта "Золотые хиты МУЗ-ТВ" смотрите 4 ноября в 19:00 и 5 ноября в 18:20.