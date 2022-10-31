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Шоу-бизнес
"Проживу на пенсию": 90-летний больной отец отказался от денег Филиппа Киркорова

"Проживу на пенсию": 90-летний больной отец отказался от денег Филиппа Киркорова

25 ноября в Кремле Бедрос Киркоров даст юбилейный вечер по случаю 90-летия "От сердца к сердцу: перелистывая страницы". О подготовке к нему отец Филиппа Киркорова рассказал корреспонденту "Дни.ру" за кулисами концерта к 80-летию со дня рождения Муслима Магомаева в "Крокус Сити Холле".
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Неделю назад Бедросу Киркорову установили кардиостимулятор. "Раньше я не мог ходить, задыхался, был пусть 30, а теперь как мальчик, – радуется 90-летний певец". И теперь все его мысли вокруг предстоящего юбилея на главной сцене страны. Занимается он его подготовкой самостоятельно. И на свои деньги.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

"Я сам себя обеспечиваю, ничего у сына не беру, – говорит Бедрос Киркоров. – Почему-то люди думают, что меня сын содержит, хотя это и не так. Вот и концертом я сам занимаюсь. Позвал туда талантливых детей – например, будет петь слепой мальчик, которого я называю будущим Андреа Бочелли".

Пока в афише концерта Бедроса Киркорова его знаменитый сын не значится. Там есть Лев Лещенко, Валерия, Анита Цой, Клара Новикова, Екатерина Шаврина, Алсу. "Моя внучка Алла-Виктория тоже выйдет на сцену и будет петь", – пообещал Бедрос. Но, быть может, Филипп Киркоров пока скрывается под туманной фразой "В программе примет участие специальный гость"?.. А вот на вопрос, пригласил ли он на юбилей бывшую невестку Аллу Пугачеву, которая сейчас в Израиле, Бедрос Киркоров категорически отказался отвечать.

Что же касается доходов певица, то он говорит так: "У меня пенсия как пенсия. Мне на все хватает. Каждый день в новое я не хочу одеваться. Правда, хотя у меня три родины – Армения, Болгария и Россия – пенсию я получаю только здесь, где живу с 1962 года, а с 1994-го имею российское гражданство".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

В 2012 году Бедрос Киркоров стал Народным артистом России. Согласно указу Мэра Москвы он, как и все столичные обладатели таких высоких званий, ежемесячно получают около 30 тысяч рублей доплаты к пенсии.

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 31 октября 2022, 11:13 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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