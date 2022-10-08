Понторезка-мать Королевой попалась на досадной мелочи: Сплошная фальшь

Людмила Порывай, мама певицы Наташи Королевой, уже лет 30 живет в Америке. В своем личном блоге женщина регулярно хвастается своей жизнью. То покажет берег Атлантического океана, то покажет прогулку вдоль бутиков. Словом, понторезка-мать Королевой делает такой контент, чтобы все ее подписчики ей завидовали.
Добавим к этому смелые поступки Людмилы: то она пойдет на фотосессию в неглиже, где продемонстрирует трусики, либо начнет выкрикивать со сцены лозунги, смешанные с оскорблениями. Смешаем все вместе и готово: получите группу антифанатов, готовых изучать под лупой каждый шаг.
На днях мама Наташи Королевой похвасталась фотографией, на которой находится в Bentley. Думала, уверены некоторые, подразнить всех своим богатством, но увы: попалась на досадной мелочи. Нашелся автоэксперт, который рассказал о машине всю информацию.
Выпускалась эта модель, по словам Евгения Сараева, до 2012 года. В Америке эта марка не считается премиальной, поэтому в переводе на российские рубли может стоить не более двух миллионов рублей. "Понт ради понта", – заключил эксперт.
Даже квартира женщины далеко не так элитна, как она демонстрирует: вид на море почти полностью перегорожен высотками.
Исходя из этого, следует отнестись критически и к остальному, что выкладывает в свой блог Людмила Порывай. Сплошная ли это фальшь, или нет – знает лишь она сама.