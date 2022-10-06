"Монашка уже": раздавленная в лепешку Муцениеце постарела без мужа на 20 лет

Агата Муцениеце сильно изменилась после новостей о свадьбе Павла Прилучного.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились в 2010 году на съемках сериала "Закрытая школа". Экранная любовь быстро переросла в реальную, пара поженилась и родила двоих детей. К сожалению, спустя десять лет брак распался. Громкий скандал взбудоражил поклонников пары и заставил вновь обратить внимание на жизнь актеров.

После развода раздавленная эмоциями в лепешку Агата Муцениеце нашла в себе силы продолжить карьеру и заняться собой. Спустя несколько лет без мужа актриса и похудела, и, как говорят подписчики, похорошела.

На днях поклонники принялись яростно обсуждать новую фотографию Агаты Муцениеце. Бывшая жена Прилучного надела скромное платье и повязала платок. "Я могу быть и скромной, и покорной, даже тихой", — написала Агата. В комментариях подписчики написали, что образ добавил Муцениеце 20 лет возраста, а быть скромной совсем не обязательно.

"Как будто к Прилучному вернулась😢 нет нет и ещё раз нет, такой монашка ты с ним уже походила,теперь стала женственной и красивой" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.), — пишут неравнодушные поклонники Агаты.

Кажется, даже самые яростные фанаты пары Прилучный-Муцениеце решили оставить этот союз в прошлом.