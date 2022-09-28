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Шоу-бизнес
"Мне тоже надо": засмотревшаяся на хоккеистов Муцениеце сверкнула интимным местом

"Мне тоже надо": засмотревшаяся на хоккеистов Муцениеце сверкнула интимным местом

Агата Муцениеце после развода все чаще провоцирует поклонников.
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После развода со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце решила заняться собой. Поклонники заметили, что девушка стала больше следить за питанием. Как результат — Агата сильно похудела.

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 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Но, судя по всему, одного питания оказалось недостаточно. Недавно Агата поделилась новой фотографией с подписчиками своих социальных сетей. Муцениеце в спортивных леггинсах, толстовке и жилетке решила потренироваться. "Посмотрела вчера на хоккеистов и решила, что мне тоже надо заняться спортом", — подписала девушка под фотографией.

К сожалению, внимание подписчиков оказалось приковано не только к впалым щекам актрисы, но и к нижней части тела Агаты. Засмотревшаяся на хоккеистов Муцениеце сверкнула на фото интимным местом — спортивная одежда слишком обтянула ноги звезды.

Кроме этого, поклонники начали переживать из-за таких изнурительных действий Агаты. По их мнению, девушка и так в отличной форме, а излишнее фиксирование на проблеме веса может привести только к расстройству пищевого поведения. Фанаты щедро одарили комплиментами актрису и пожелали ей быть внимательнее к своему организму.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Агата Муцениеце. Фото: Artem Sobolev/ news.ru/ globallookpress.com
28 сентября 2022, 14:58 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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