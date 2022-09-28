"Мне тоже надо": засмотревшаяся на хоккеистов Муцениеце сверкнула интимным местом

После развода со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце решила заняться собой. Поклонники заметили, что девушка стала больше следить за питанием. Как результат — Агата сильно похудела.
Но, судя по всему, одного питания оказалось недостаточно. Недавно Агата поделилась новой фотографией с подписчиками своих социальных сетей. Муцениеце в спортивных леггинсах, толстовке и жилетке решила потренироваться. "Посмотрела вчера на хоккеистов и решила, что мне тоже надо заняться спортом", — подписала девушка под фотографией.
К сожалению, внимание подписчиков оказалось приковано не только к впалым щекам актрисы, но и к нижней части тела Агаты. Засмотревшаяся на хоккеистов Муцениеце сверкнула на фото интимным местом — спортивная одежда слишком обтянула ноги звезды.
Кроме этого, поклонники начали переживать из-за таких изнурительных действий Агаты. По их мнению, девушка и так в отличной форме, а излишнее фиксирование на проблеме веса может привести только к расстройству пищевого поведения. Фанаты щедро одарили комплиментами актрису и пожелали ей быть внимательнее к своему организму.