Скатившийся на дно Алибасов молит о помощи: Подали в суд

Сын Бари Алибасова угодил в неприятную ситуацию.

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Кажется, влипать в скандальные истории любит не только создатель группы "На-На". Как говорится, яблоко от яблони не далеко падает, так что время от времени в звездной хронике появляется имя сына прославленного продюсера. Накануне стало известно о том, что у наследника Бари Алибасова серьезные финансовые проблемы, причем дело даже дошло до суда.

В прессе пишут, мол, Бари Бариевич задолжал банку крупную сумму денег – более восьми миллионов рублей! Отпрыск скандального шоумена уже несколько месяцев не выплачивает ежемесячные платежи по ипотеке, к тому же капает неустойка за дни просрочки. Ситуацию, сложившуюся вокруг молодого человека поспешил прокомментировать адвокат Александр Бенхин.

В разговоре с Пятым каналом он отметил, что Бари Алибасов-младший ранее исправно вносил деньги за приобретенную квартиру в Калининграде и погасил уже больше половины. Однако из-за сложившейся ситуации в городе его недвижимость стала невостребованной у арендаторов, так что сын продюсер оказался в бедственном положении и, можно сказать, скатился на дно. А ведь именно с этих денег он и выплачивал ипотеку.

Теперь молодой предприниматель пытается договориться с банком, моля его о помощи – предоставить ему рассрочку и замедлить судебный процесс. Как отметил адвокат, в подобных ситуациях банки часто идут навстречу, так что, может быть, и наследнику Бари Алибасова повезет.