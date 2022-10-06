Родились от разных отцов и живут в Америке: какими стали наследники многодетной матери Наргиз

Сегодня, 6 октября, певице Наргиз исполняется 52 года.

Наргиз Закирова – не только известная артистка, но и многодетная мама. У звезды есть трое наследников, которых она родила от разных мужчин. Сейчас дети знаменитости выросли. Каждый из них нашел себя, а кто-то даже успел подарить прославленной матери внуков.

Своего старшего ребенка, дочку Сабину, Наргиз родила в браке с музыкантом Русланом Шариповым. Девочка появилась на свет, когда певице было 18 лет. Однако прибавление в семье не сплотило супругов. Вскоре союз распался из-за измен Шарипова.

К счастью, после развода Закировой не пришлось долго страдать от одиночества. Через некоторое время звезда встретила нового возлюбленного – Ернура Канайбекова. Со вторым избранником Наргиз не только осуществила свою мечту, перебравшись в Америку, но и стала мамой во второй раз. В 1996 году у пары родился сын Ауэль.

Увы, во втором браке певице тоже пришлось несладко. Канайбеков поднимал на Закирову руку, а однажды и вовсе сломал ей челюсть. В итоге Наргиз рассталась с мужем. А вскоре судьба послала ей итальянского музыканта Филиппа Бальзано.

Звезда прожила с третьим мужем около 20 лет и подарила ему дочь Лейлу. Однако в 2016 году супруги неожиданно расстались. По признанию Наргиз, в один момент Филипп начал вести разгульный образ жизни и обманом привел в дом любовницу с ребенком.

Наследники Закировой выросли и по-прежнему живут в Америке. Старшая дочь знаменитости, Сабина, воспитывает восьмилетнего сына Ноя и работает из дома в своей компании по продаже билетов на мероприятия. Средний отпрыск певицы, 26-летний Ауэль, тоже не пошел по стопам матери, но связал жизнь с творчеством. Он окончил киноакадемию и стал оператором.

Особое внимание публики в последнее время приковано к младшей дочке артистки. В прошлом году Лейла сделала Наргиз во второй раз бабушкой. Сейчас 22-летняя мамочка воспитывает сына вместе с мужем Троем Миллером. Американский зять нашел общий язык со знаменитой тещей. Закирова души не чает в маленьком внуке, которого назвали Леви Лесли Визи.