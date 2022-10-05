Облитый помоями Михалков грызется за миллионы у кормушки

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков нередко попадает в заголовки изданий из-за громких скандалов. Совсем недавно о нем высказался журналист Отар Кушанашвили. Тот заявил, что поведение Михалкова не соответствует его статусу маэстро кинематографа. Облитый помоями Никита Михалков оставил выходку без внимания.
Теперь знаменитый кинодеятель грызется за миллионы с режиссером Николаем Досталем и его супругой Мариам. Выяснилось, что в 2019 году коллега под расписку одолжил у Михалкова более 16 миллионов рублей. Позднее, супруга Досталь взяла еще 8,6 миллионов рублей. Деньги было обязано вернуть в тот же год, но, судя по всему, этого не случилось. Как известно, кормушка личных сбережений не бесконечна, поэтому спустя три года режиссер потребовал средства назад, но уже через суд. Беседа по делу назначена на 26 октября.
Интересное совпадение, долги Никита Сергеевич решил запросить после скандального выхода российских режиссеров из оскаровского комитета. Напомним, что Михалков одним из первых высказался в бессмысленности отправки российских лент на "Оскар" и предложил проигнорировать почетную награду в этому году.