Михалков обратился с просьбой об отсрочке от призыва: Проекты не могут быть закончены

Общественность пристально следит за жизнью и позицией легендарного режиссера Никиты Михалкова. С возрастом поведение режиссера становится все более жестким, а высказывания — категоричными.
Нередко автор фильмов "Раба любви" и «Утомленные солнцем" критикует своих коллег, считая их недостойными называться россиянами. Напомним, что Никита Сергеевич выступил с осуждение Аллы Борисовны на фоне ее отъезда, а затем и возвращения в страну.
Не остался Никита Михалков в стороне и на фоне событий прошлой недели. Так, телеканал "360" передает послание советского и российского режиссера Никиты Михалкова Михаилу Мишустину. Кинодеятель обратился с просьбой об отсрочке от призыва для членов команды и специалистов киноиндустрии, задействованных на некоторых проектах.
Скорее всего, речь идет о съемочном процессе фильмов, финансируемых за счет государства. Как известно, Глава Союза кинематографистов страны часто прибегает к помощи Фонда Кино. Михалков уточняет, что не просит никакого освобождения для своих коллег. Для него важно отработать государственные средства, а зрителям подарить художественную и нравственную ценность. К сожалению, на это требуется время. Режиссер надеется на понимание со стороны власти.