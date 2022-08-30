Показал свое лицо: Скрытный Михалков бросил жену на старости лет

Российский режиссер Никита Михалков женат на супруге Татьяне много лет. Однако пара никогда не жила на показ и не афишировала подробностей семейной жизни. В последние годы супруги появлялись на светских мероприятиях по одиночке, что не могло не вызвать вопросов у поклонников творчества Михалкова.
На днях в московском кинотеатре "Россия" прошла церемония открытия 44-го Московского Международного кинофестиваля. Фанатов удивило, что Никита Михалков не явился на столь важное профильное мероприятие. Не было на нем и наследниц прославленного российского режиссера, которые тоже строят карьеру в кино.
На красной дорожке за всю звездную семью отдувалась одна 75-летняя Татьяна Михалкова. Неужели Михалков ее бросил в столь значимый день, да еще и на старости лет? В Сети мгновенно поползли слухи о том, что режиссер и его жена не живут вместе. Однако официальной информации по этому поводу нет.
Впрочем, недавно Никита Михалков высказался на тему брака. Он чтит традиции и не понимает людей, которые делают из свадеб цирк. В одном из выпусков авторской передачи "Бесогон ТВ" режиссер раскритиковал Ксению Собчак и ее мужа Константина Богомолова за позерство и показуху на их свадьбе. Напомним, пара приехала на свое венчание в катафалке.