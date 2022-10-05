Не хочет делиться: родившая ребенка бывшая возлюбленная Тимати установила жесткие рамки в общении

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Александра Чвикова, более известная как Алекса, в свои 34 года стала совсем другим человеком по сравнению с юностью. На первый взгляд ее совершенно невозможно узнать. Все дело в пластических операциях, которые полностью изменили ее лицо.
Алекса изменилась не только внешне, но и внутренне. Из милой доверчивой и наивной девчонки она превратилась в прагматичную женщину, которая мало кому доверяет. Все свободное время она посвящает семье. Алекса призналась, что с бывшими коллегами и многими друзьями не общается по той же самой причине недоверия.
Певица больше года замужем за фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. В прошлом году звезда родила дочь, которую назвали Адрианой.
"Не в обиду всем моим знакомым, но моя семья — это моя грааль, которую я охраняю и оберегаю. Если в нашу семью кто-то входит, то это те, кому я действительно доверюсь. Я очень чувствительный человек и никого не впускаю. Вообще", – рассказала артистка.
Близких людей Алекса тоже не спешит звать в гости. Чаще всего это встречи на нейтральной территории, дом же полностью принадлежит только ее семье. Дом – это личная энергия, которой Алекса не хочет делиться ни с кем.
Напомним, Алекса встретилась с будущим мужем Вячеславом в 2020 году. Тогда он был несвободен, но бросил свою беременную девушку ради новой любви. Алексу тут же обвинили в том, что она разрушила семью.