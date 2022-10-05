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Шоу-бизнес
"У нас в семье пополнение!": новая жена похотливого Прилучного стала мамой

"У нас в семье пополнение!": новая жена похотливого Прилучного стала мамой

Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян очень торопятся наверстать упущенное.
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Российский актер Павел Прилучный недавно женился второй раз. Слухи о том, что у него роман с коллегой по цеху Зепюр Брутян, ходили еще с весны, однако тогда это казалось на очередной съемочный проект. Вскоре поползли слухи о том, что в мае пара якобы официально расписалась. Павел Прилучный открыто стал везде появляться со своей новой спутницей и расхваливать ее направо и налево. Уже тогда стало понятно, что звезда сериала "В клетке" имеет серьезные намерения по отношению к Брутян. Вскоре в Сети появились фотографии с пышной свадебной церемонии. На снимках 34-летний Прилучный и 26-летняя Брутян сияли от счастья.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

А недавно похотливый Павел Прилучный и вовсе заявил, что хочет третьего ребенка. Первых двух воспитывает в одиночку его бывшая жена Агата Муцениеце. Перед тем, как заводить ребенка, пара решила потренировать свою ответственность на домашнем питомце.

В своем аккаунте новая жена Прилучного показала маленького стаффордширского терьера. Актриса отметила, что пара решилась завести еще одну собаку. У Прилучного в загородном доме уже есть два щенка такой породы – Валли и Тора. Кроме того, Прилучный весной купил карликового пинчера по кличке Изюм.

Жена Прилучного заявила, что счастлива стать мамой милого пятилетнего щенка. "У нас в семье пополнение!" – сообщила она фанатам.

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Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 5 октября 2022, 11:18 Источник: соцсети • Требует проверки
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