"У нас в семье пополнение!": новая жена похотливого Прилучного стала мамой

Павел Прилучный женился на Зепюр Брутян очень торопятся наверстать упущенное.

Российский актер Павел Прилучный недавно женился второй раз. Слухи о том, что у него роман с коллегой по цеху Зепюр Брутян, ходили еще с весны, однако тогда это казалось на очередной съемочный проект. Вскоре поползли слухи о том, что в мае пара якобы официально расписалась. Павел Прилучный открыто стал везде появляться со своей новой спутницей и расхваливать ее направо и налево. Уже тогда стало понятно, что звезда сериала "В клетке" имеет серьезные намерения по отношению к Брутян. Вскоре в Сети появились фотографии с пышной свадебной церемонии. На снимках 34-летний Прилучный и 26-летняя Брутян сияли от счастья.

А недавно похотливый Павел Прилучный и вовсе заявил, что хочет третьего ребенка. Первых двух воспитывает в одиночку его бывшая жена Агата Муцениеце. Перед тем, как заводить ребенка, пара решила потренировать свою ответственность на домашнем питомце.

В своем аккаунте новая жена Прилучного показала маленького стаффордширского терьера. Актриса отметила, что пара решилась завести еще одну собаку. У Прилучного в загородном доме уже есть два щенка такой породы – Валли и Тора. Кроме того, Прилучный весной купил карликового пинчера по кличке Изюм.

Жена Прилучного заявила, что счастлива стать мамой милого пятилетнего щенка. "У нас в семье пополнение!" – сообщила она фанатам.