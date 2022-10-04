Ягудин жестко приложил возомнившего себя пупом земли Плющенко: Этот тип и его жена достали всех!

Евгению Плющенко хорошенько досталось от Алексея Ягудина.

Ни один год не обходится без разборок фигуристов, причем частенько в них принимает участие супруг Яны Рудковской. На этот раз спортсмен решил задеть Алексея Ягудина. Казалось бы, ледовое противостояние двух звезд давно в прошлом, но Евгений Плющенко продолжает доказывать свою непревзойденность.

Накануне он прокомментировал идею возобновить "клинч" между спортсменами и заверил, что готов откатать программу. Правда, по его мнению, делать это незачем. "Он же кататься не умеет. Куда ему кататься?" – сказал заслуженный мастер спорта и, можно сказать, возомнил себя пупом земли. Брошенную спортсменом фразу не оценили не только поклонники, но и Татьяна Тарасова, которая назвала его "идиотом".

Но и Алексей Ягудин решил не молчать. В своем микроблоге он опубликовал статистику заслуг обоих фигуристов в соревнованиях. И, судя по данным, он Евгения Плющенко явно превосходит. Получается, что этими цифрами комментатор, условно говоря, жестко приложил своего главного оппонента.

Поклонники Алексея Ягудин в комментариях принялись высмеивать зазнавшегося супруга Яны Рудковской, обвинив его в очередном хайпе и желании привлечь к себе внимание через перепалку. Досталось и жене спортсмена, которая, по мнению народа, такая же выскочка как и ее муж.

"Этот тип и его жена достали уже всех! Короче та еще семейка. Быдловатость не искоренишь ни за какие деньги. Одна грязь и пиар.... и одно только "Я", – написали пользователи про Евгения Плющенко и Яну Рудковскую.