"Запутались": спутавшийся с бывшей женой Козловский кинул обрюхаченную Акиньшину

Имена Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной то и дело мелькают рядом — актерам уже давно приписывают бурный роман. По слухам, Данила даже кинул бывшую возлюбленную Ольгу и новорожденную дочку ради отношений с Оксаной.
Недавно, Данилу Козловского поймали на прогулке в компании новой девушки. Журналисты рассмотрели в ней давнюю пассию актера. "Если вы запутались в дамах сердца Козловского, напомним: Уршула — бывшая и единственная супруга, с которой Данила развелся в 2011 году", — сообщили СМИ.
Спутавшийся с бывшей женой Данила Козловский на видео активно жестикулирует руками и что-то увлеченно рассказывает. К сожалению, без звука трудно понять, о чем идет разговор.
А вот Оксана Акиньшина вовсю занята сериалом "Контейнер", в котором исполнила главную роль. По сюжету, героиня работает суррогатной матерью и переезжает к заказчикам. Обрюхаченную Акиньшину будущие родители используют в качестве "игрушки" и считают ее своей собственностью.
Поскольку ни Данила Козловский, ни Оксана Акиньшина не подтверждали свой роман, сложно сказать, что переживает актриса при новости о прогулке мужчина с бывшей женой. Внимание поклонников приковано к социальным сетям, в надежде получить хоть какую-то подсказку.