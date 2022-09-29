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Шоу-бизнес
Фанаты плачут: стало известно об уходе Александра Петрова

Фанаты плачут: стало известно об уходе Александра Петрова

Сегодня состоялась премьера нового сериала с Александром Петровым.
прочитано 229 раз

"Надвое" – новый сериал Валерия Тодорковского, первая серия которого стала доступна для просмотра на площадках more.tv и Wink 29 сентября. Главные роли сыграли Данила Козловский и Александр Петров. Последний рассказал о съемках картины Федору Бондарчуку в программе "Кино в деталях".

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 Александр Андреевич Петров

Александр Андреевич Петров актер

Беседуя со знаменитым российским режиссером, Петров признался, что за последние годы очень выдохся. Актер чувствует себя измотанным, что неудивительно, ведь за последние десять лет он принял участие более чем в 70 проектах. Поэтому Александр решил на время уйти из кинематографа – взять паузу в карьере.

Фанаты, конечно, плачут, ведь в ближайшее время они вряд ли увидят очередной новый фильм с Петровым. Артист же понял, что ему необходимо отказываться от тех проектов, в которых ему предлагают поучаствовать.

Одна из сильных работ Петрова – роль в фильме "Текст". Сам актер признал, что съемки в этой картине стали самыми сложными для него. Кстати, эта работа была отмечена на премии "Золотой орел" в 2019 году несколькими наградами – Лучший фильм и Лучшая мужская роль в кино (Александр Петров), Лучшая мужская роль второго плана (Иван Янковский), Лучший монтаж.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 сентября 2022, 21:12 Источник: YouTube-канал "Кино в деталях" ✓ Надежный источник

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