Фанаты плачут: стало известно об уходе Александра Петрова

"Надвое" – новый сериал Валерия Тодорковского, первая серия которого стала доступна для просмотра на площадках more.tv и Wink 29 сентября. Главные роли сыграли Данила Козловский и Александр Петров. Последний рассказал о съемках картины Федору Бондарчуку в программе "Кино в деталях".
Беседуя со знаменитым российским режиссером, Петров признался, что за последние годы очень выдохся. Актер чувствует себя измотанным, что неудивительно, ведь за последние десять лет он принял участие более чем в 70 проектах. Поэтому Александр решил на время уйти из кинематографа – взять паузу в карьере.
Фанаты, конечно, плачут, ведь в ближайшее время они вряд ли увидят очередной новый фильм с Петровым. Артист же понял, что ему необходимо отказываться от тех проектов, в которых ему предлагают поучаствовать.
Одна из сильных работ Петрова – роль в фильме "Текст". Сам актер признал, что съемки в этой картине стали самыми сложными для него. Кстати, эта работа была отмечена на премии "Золотой орел" в 2019 году несколькими наградами – Лучший фильм и Лучшая мужская роль в кино (Александр Петров), Лучшая мужская роль второго плана (Иван Янковский), Лучший монтаж.